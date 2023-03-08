Евгений Коноплянка получил вызов в сборную Украины на матч против Англии.

Накануне исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объявил состав национальной команды на поединок отбора на Евро-2024 против сборной Англии. В заявку сборной Украины неожиданно попал полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал решение Ротаня вызвать Коноплянку в расположение национальной команды.

"Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-нибудь футболиста в сборную, то он делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызвать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. Например, по данным InStat.

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Важно понимать, какое сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства. В моем понимании при вызове игрока в сборную важно понимать, что он ей поможет. И важно иметь ясное представление о функциональном и игровом тонусе этого исполнителя.

У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какова интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Ибо, в моем понимании, игра со сборной Англии будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов делать в этом матче определенный объем работы. Поэтому, когда вызвали Коноплянку, значит он готов выполнять этот объем работы.

Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я только озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч", - приводит слова Сергея Реброва сайт Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Руслан Ротань был утвержден исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины 28 февраля этого года.

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым. Ожидается, что Ребров возглавит сборную Украины в июне 2023 года, когда истечет его контракт с "Аль-Айном".

Поединок сборной Украины против Англии в рамках отбора на Евро-2024 состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В отборе на чемпионат Европы 2024 года "сине-желтые" сыграют в группе С против Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

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