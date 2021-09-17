Йожеф Сабо очень разозлен на луганскую команду.

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо разнес луганскую "Зарю" за поражение чемпионам Норвегии (3:1) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций.

Слова 81-летнего специалиста приводит Tribuna.

"Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х###я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться позора? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не нужно к этому стремиться? Приехала команда, а их там закидали, б###ь. Пропустили три гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?", - поделился эмоциями Сабо.

"Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это "Заря"? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи", - добавил эксперт.

"Они выступают на международной арене и получают 3,4,5 голов. Что это за команда? "Колос" с карагандинским "Шахтером" хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б###ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба", - бурно отреагировал Сабо.

Отметим, что Сабо начинал свою тренерскую карьеру в "Заре" в 1977 году. До этого он защищал цвета луганского клуба в качестве футболиста. Сабо дважды возглавлял национальную сборную Украины (в 1994 году и с 1996 по 1999 год).

Йожеф Йожефович тренировал киевское "Динамо" с 1995 по 1997 год, а также в 1992 и 1994 году.

"Буде-Глимт" - "Заря": итоги матча

После первого тура луганская команда занимает третье место в группе C Лиги конференций УЕФА. В другом матче римская "Рома" разгромила ЦСКА (София) со счетом 5:1.

Артем Громов стал первым украинцем, забившим гол в Лиге конференций.

"Заря" в этом поединке забила свой юбилейный - 50-й мяч в еврокубках.

Во втором туре "Заря" 30 сентября будет дома принимать "Рому".

Автор: Артем Будрин