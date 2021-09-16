Подопечные Виктора Скрипника не смогли зацепиться за очки в выездном поединке.

Луганская "Заря" стартовала на групповом этапе Лиги конференций выездным матчем против норвежского "Буде-Глимта".

Встреча завершилась крайне неудачно для украинского клуба.

Первый тайм более активно начали хозяева поля. Норвежский клуб агрессивнее прессинговал и лучше генерировал голевые возможности. Однако их подвела плохая реализация, а местами очень уверенно действовал голкипер "Зари" Дмитрий Мацапура. Луганский клуб ответил мощными выстрелами из-за пределов штрафной: Дмитрий Хомченовский и Егор Назарина потревожили ворота "Буде-Глимта", но до взятия ворот немножко не хватило.

На перерыв команды ушли при счете 0:0, а во второй половине противостояния подопечные Виктора Скрипника сыграли плохо. Сразу в дебюте второго тайма "Буде-Глимт" дважды забил. Сначала после углового удара Мацапура неудачно сыграл на выходе, а Сальтнес головой отправил мяч в сетку ворот, а затем Сольбаккен удвоил преимущество.

Третий гол в поединке забил Амаль Пеллегрино, который очень красиво перебросил голкипера луганчан. До финального свистка "Заря" так и не смогла прижать соперника к воротам, но свой гол престижа таки забила. Артем Громов мастерски перебросил голкипера норвежцев на последней минуте.

"Буде-Глимт" - "Заря" - 3:1

Голы: Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино, 60 - Громов, 90

"Буде-Глимт": Хайкин, Бьоркан (Конрадсен, 79), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Пеллегрино (Кумсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен

"Заря": Мацапура, Снурницын, Цвек, Вернидуб, Хомченовский, Кочергин, Булеца (Лунев, 71), Назарина, Кабаев, Громов, Аллахьяр (Кристиан, 70)

Видео первого гола.

Видео второго гола.

Видео третьего гола.

Автор: Артем Будрин