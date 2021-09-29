Звездному нападающему пришлось лечь за "стенкой" во время штрафного.

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд возмутился тем, что нападающему ПСЖ Лионелю Месси пришлось лечь за "стенкой" из игроков во время штрафного в исполнении "Ман Сити" в матче Лиги чемпионов.

Фердинанда цитирует Daily Mail.

"В тот момент, когда Маурисио Почеттино попросил Месси сделать это во время тренировки, кто-то обязан был вмешаться сказать: "Нет, нет, нет, нет, с Лео Месси так не делают". Нельзя так делать. Это неуважительно", - сказал экс-футболист.

Фердинанд подчеркнул, что, будь он в команде, он бы не допустил этого:

"Если бы я был в этой команде, то сказал бы: "Нет, я лягу вместо тебя". Я бы не допустил, чтобы он так лежал за "стенкой". Не могу смотреть на это. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен пачкать свою футболку".

Напомним, что в этом матче Месси забил свой дебютный гол за ПСЖ.

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Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

30 августа Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.

Автор: Антон Дударь