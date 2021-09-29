Феноменальный аргентинец огорчил своего бывшего наставника.

Лионель Месси наконец смог забить свой первый гол в составе французского ПСЖ. Случилось это в сверхважном матче Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" принимал дома "Манчестер Сити" и победил со счетом 2:0.

Месси удвоил преимущество своей команды и поставил точку в поединке. Открыл счет во встрече опорник парижан Идрисса Гуйе.

Иронично, что Месси забил свой первый гол за ПСЖ в ворота "Ман Сити", ведь СМИ писали, что он мог осуществить трансфер в этот английский клуб. Также Лионель отличился в воротах команды, которую тренирует Хосеп Гвардиола. С этим специалистом аргентинец работал в "Барселоне".

ПСЖ - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера, Гуйе (Данилу Перрейра, 90), Верратти (Вейналдум, 79), Месси, Неймар, Мбаппе

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Марез, Грилиш (Фоден, 68)

Видео обзор матча.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить сделку из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Он будет выступать под №30.

По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.

Автор: Артем Будрин