Александр Хацкевич сказал, что новое поколение в Беларуси хочет "чего-то нового".

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о ситуации в Беларуси, где Александр Лукашенко силой удержал власть после проигранных выборов.

Об этом он сказал YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"То, что сейчас происходит в Беларуси, мне амбивалентно. Я не имею в виду, что мне все равно то, что там людей бьют. У меня мама видела с балкона и мне звонила - говорит: "Как их лупят...". Я высказал свое мнение, что я против этого всего, я это не приму. И говорю: "Вот ты поддерживаешь эту власть, нет вопросов, у нас у каждого свое мнение". Но в Беларуси должно быть одно мнение, и вот это неприемлемо. Потому что за 26 лет, которые там руководит Лукашенко, поменялось уже поколение. Они чего-то хотят нового".

"Говорят, что будет, как в Украине. А что в Украине? Приедьте - посмотрите", - добавил он.

Хацкевич высказал мнение, что некоторые в Беларуси предпочитают молчать:

"Когда месяца три назад семь часов выступал Лукашенко. Вот он говорит: "А вот эти прикорытники". И сидят взрослые мужики. Понятно, что эти "прикорытники" понимают, откуда сыпется корм, и они лучше будут жевать и молчать, и будут сыты, чем высказывать свое мнение".

Также он сказал, что его мама поддерживает действующую власть:

"Маму устраивает. Она говорит: "У нас спокойно". Я говорю, как спокойно?".

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

19 стран - Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки - поддержали создание международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Автор: Антон Дударь