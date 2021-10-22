Белорусский специалист считает, что такой клуб не может пять лет играть без забивного нападающего.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал серьезную проблему киевской команды.

В комментарии meta-ratings.com.ua Хацкевич сказал, что такой клуб как "Динамо", не может пять лет играть без забивного нападающего.

"Сейчас все говорят о том, что в "Динамо" нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу в первую очередь нужно зачехлить свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо" (Киев) не должен".

"Необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. "Динамо" сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш - это не нападающий".

Белорусский специалист выразил мнение, что "Динамо" не уступало "Барселоне", но команде не хватило форварда:

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"По ходу игры было видно, что на сегодняшний день "Динамо" ни в чем не уступает "Барселоне". Повторюсь: киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку".

"Динамо": результаты в сезоне

В чемпионате Украины "Динамо" лидирует после 11 туров. Киевляне на 3 очка опережают "Шахтер".

В Лиге чемпионов "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), разгромно проиграло "Баварии" (0:5), а также "Барселоне" (0:1). В своей группе киевляне занимают последнее место.

В матче за Суперкубок Украины-2021 "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3.

Автор: Антон Дударь