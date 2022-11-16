Журналист сообщил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара.

Накануне старта чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре произошел скандальный эпизод с журналистами.

Корреспондент из Дании Расмус Тантольдт был вынужден прервать прямой эфир после того, как к нему с угрозами подошли местные охранники.

Когда датскому журналисту запретили снимать, он задал охранникам вопрос: "Вы пригласили сюда весь мир, почему мы не можем снимать? Это ведь общественное место, у нас есть аккредитация прессы и разрешение на съемку". В ответ охранники сказали: "Если вы не прекратите снимать, мы разобьем камеру".

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Даже после того, как Тантольдт показал им свою аккредитацию и на английском объяснил, что он журналист, охрана пыталась избавиться от съемочной группы.

Журналист выложил ролик с нападением в свой Twitter. В том же посту Тантольдт подтвердил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара. Но журналист все равно спрашивает, есть ли гарантии того, что это не произойдет с другими представителями мировых СМИ.

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

"Не думаю, что все распоряжения сверху в Катаре своевременно дошли до охранников. Поэтому можно утверждать, что люди неправильно поняли ситуацию. Но в то же время это показывает общее положение дел в Катаре. Вы можете подвергнуться нападению и угрозам, когда вы выступаете в качестве свободного СМИ. Это говорит о том, в какой мы стране.

Это не свободная и демократическая страна. Мой опыт после посещения 110 стран мира говорит: чем больше вам нужно скрывать, тем тяжелее репортаж оттуда", - заявил Тантольдт в интервью норвежскому каналу NRK.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартует мундиаль матчем между сборными Катара и Эквадора.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что "выбор Катара был ошибкой" и признался, что ЧМ-2022 планировался в другой стране.

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