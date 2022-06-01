Андрей Шевченко верит в успех сборной Украины в игре против Шотландии.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча нашей национальной команды с Шотландией в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Легендарный экс-футболист подчеркнул, что этот поединок очень важен для Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия - Украина

"Матч в Шотландии - это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная.

Следует отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну, для тех, кто покинул страну. Знаю, что стадион будет переполнен. Шотландцы и украинцы будут болеть за свои сборные.

Я верю, что мы можем победить, а затем обыграть Уэльс и выйти на чемпионат мира. Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов, что-то им говорить. Они опытные игроки и прекрасно все понимают", - приводит слова Шевченко BBC.

Напомним, в среду, 1 июня, национальная сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Шотландии поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго.

Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.

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