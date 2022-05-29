Сборной Украины нужно обыграть Шотландию и Уэльс, чтобы попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

В среду, 1 июня, национальная сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Шотландии поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго.

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В рамках подготовки к предстоящей встрече с шотландцами и матчам Лиги наций подопечные Александра Петракова провели три спарринга, победив немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграв вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

Сборная Украины планировала еще спарринг против сборной ДР Конго, но в последний момент африканцы отказались от проведения матча. Вместо этого национальная команда провела двухстороннюю игру, завершившуюся вничью - 1:1 (точными ударами отличились Роман Яремчук и Артем Довбик с пенальти).

Что касается личных встреч, то здесь у команд паритет - по одной победе. Шотландия и Украина встречались на уровне сборных только в отборочном турнире Евро-2008. В октябре 2006-го в Киеве "сине-желтые" победили со счетом 2:0, а спустя год шотландцы взяли реванш в Глазго - 3:1.

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На территории Украины матч будут транслировать телеканалы "Индиго TV", а также "Футбол 1", платформа oll.tv и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что первоначально эта встреча должна была состояться 24 марта, однако ее перенесли из-за полномсштабного военного вторжения российских оккупантов. Победитель матча в финале квалификации 5 июня в Кардиффе сыграет против команды Уэльса.

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