Сергей Ковальц рассказал, почему украинские команды могут добиваться не тех результатов в еврокубках.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" 2 октября 2025 года проведут свои первые поединки в рамках Лиги Конференций. "Динамо" встретится в польском Люблине с лондонским "Кристал Пэлас" (в 19:45), а "Шахтер" будет играть в Шотландии с "Абердином" (в 22:00).

Фаворитом в первом матче будет, конечно же, английская команда, считает экс-игрок сборной Украины и столичного клуба Сергей Ковальц в интервью "Sport.ua". Ведь соперник украинской команды не проигрывает уже 18 матчей подряд.

"У "Динамо" есть большой шанс прервать эту серию и нанести англичанам первое поражение. Соперник киевлян долго демонстрирует хорошие результаты. Если не ошибаюсь, в этом году он выиграл сразу два трофея — Кубок Англии и Суперкубок Англии", - заявил он.

Что касается "Шахтера" и его поединка, то донецкому клубу необходимо быть готовым к силовой борьбе, а также к длинным и фланговым передачам, которые являются стилем британского футбола.

"Хочу отметить одну из главных проблем украинских клубов в еврокубках — мы все матчи играем на выезде. Хоть это и не привычные условия, но если бы игры проходили в Донецке, Киеве, Житомире или Львове, уверен, результаты были бы лучше", - подчеркнул Ковальц, хотя и добавил, что в Польше и Германии у наших команд все же есть поддержка.

У "горняков", по его словам, есть большой плюс — контроль мяча и быстрый переход из защиты в нападение.

Ранее УНИАН сообщал обо всех соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Конференций. К примеру, помимо "Кристал Пэлас", киевскому клубу попались такие команды, как "Фиорентина" (в гостях), "Зрински" (дома), "Омония" (в гостях), "Ноа" (дома), "Самсунпор" (в гостях).

Кроме того, если говорить не только про украинские команды, но и про наших футболистов. То у Довбика и Зинченко большие шансы на победу в Лиге Европы. Однако есть один клуб, который все же имеет большую вероятность на выигрыш, чем "Рома" и "Форест".

