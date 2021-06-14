Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсети после поражения национальной сборной в матче 1-го тура против Нидерландов.
Сборная Украины стартовала на Евро-2020 матчем в Амстердаме.
Зеленский поддержал сборную в Instagram.
"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди - две важные игры и победа! Потому что надпись на форме не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас", - написал президент.
instagram.com/zelenskiy_official
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Нидерланды - Украина: итоги матча
- Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.
- После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.
- Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.
- Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.
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