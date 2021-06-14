Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсети после поражения национальной сборной в матче 1-го тура против Нидерландов.

Сборная Украины стартовала на Евро-2020 матчем в Амстердаме.

Зеленский поддержал сборную в Instagram.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди - две важные игры и победа! Потому что надпись на форме не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас", - написал президент.