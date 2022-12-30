Португальский форвард выбрал "Аль-Наср" для продолжения карьеры.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил сведения арабских источников о том, что португальский форвард Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

"Аль-Наср" приближается к соглашению по подписанию Криштиану Роналду. Проходит встреча для проверки всех деталей контракта и документов. Контракт будет действовать до июня 2025 года, как и ожидалось – зарплата примерно 200 миллионов в год с учетом спонсорских контрактов", – сообщил Романо.

Добавим, что "Аль-Наср" лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

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Роналду покинул "Манчестер Юнайтед": что известно

Напомним, за несколько дней до старта ЧМ-2022 по футболу "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду из-за резонансного интервью португальца, в котором звездный футболист раскритиковал клуб и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Всего в составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 346 матчей, в которых забил 145 голов.

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