Португальский форвард выбрал экзотический вариант для продолжения карьеры.

Именитый португальский нападающий Криштиану Роналду, который разорвал контракт с английским "Манчестер Юнайтед" и находится в статусе свободного агента, определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

По информации испанского издания Marca, форвард сборной Португалии согласовал условия контракта с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Сообщается, что саудовский клуб предложил Роналду контракт на три года, за которые обладетель пяти "Золотых мячей" заработает 225 миллионов долларов.

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Отметим, что в текущем сезоне "Аль-Наср" занимает второе место в высшем дивизионе чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Напомним, перед стартом чемпионата мира-2022 по футболу Криштиану Роналду дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага. После публикации этого интервью английский клуб объявил о расторжении контракт с португальским футболистом.

Сейчас Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре. Португалия выиграла два стартовых матча группового этапа и досрочно пробилась в 1/8 турнира.

Роналду сыграл два матча на мундиале в Катаре и отличился одним забитым голом.

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