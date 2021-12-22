Алексей Гай считает, что каждый человек имеет право выбора.

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Гай рассказал, почему в 2016 году принял решение перейти в "Кубань", которая играет в чемпионате России.

Как утверждает экс-хавбек "горняков", у каждого человека есть право выбора и на тот момент для него это был лучший вариант.

"Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор.

Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в "Кубань" из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру", - рассказал Гай в интервью Youtube-каналу "Пряма червона".

Читайте такжеЭкс-игрок Шахтера стал у руля известного европейского клубаОтметим, что Алексей Гай выступал в "Кубани" с лета 2016 по лето 2018 года. Сыграл за российский клуб 64 матча, забил 12 голов.

Напомним, сейчас Алексей Гай работает тренером в одесском "Черноморце". Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Его последним клубом был донецкий "Олимпик".

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