По мнению Сергея Кравченко, у Донецка могут быть перспективы в составе России.

Экс-хавбек "Днепра", "Динамо" и "Ворсклы" Сергей Кравченко по-странному высказался относительно перспектив Донецка в составе России.

38-летний футболист дал интервью YouTube-каналу "Прямая красная".

"Когда это все начиналось, говорили, что, полгода, год, два... Уже сколько, семь лет? Перспектив там особых нет. Донецк - это супергород. Кто мог бы подумать? Даже представить такое невозможно. Как родственники? Живут и живут. Я не могу сказать, что они за Россию, Украину или еще за кого-то. Понятно, что смотрят российские каналы. Мы все это особо не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть либо Россия, либо Украина. А "ДНР" - что это?", - сказал Кравченко.

Сергей Кравченко: карьера

Кравченко является воспитанником донецкого футбола. Его первым профессиональным клубом был "Шахтер", но за первую команду "горняков" он так и не сыграл.

Известность Кравченко получил выступая за "Ворсклу". В полтавском клубе полузащитник играл с 2005 по 2008 год. Затем перешел в киевское "Динамо".

В конце декабря 2009 года Сергей пополнил состав "Днепра". В этом клубе он провел 7 лет, сыграв за этот период 151 матч, забив 11 голов и отдал 17 ассистов.

Кравченко является чемпионом Украины и победителем Кубка страны с киевским "Динамо". В составе "Днепра" Сергей был финалистом Лиги Европы в сезоне 2014/15.

В активе Кравченко 10 матчей за сборную Украины. Сейчас Сергей защищает цвета "Черноморца".

Автор: Артем Будрин