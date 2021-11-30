Кравченко рассказал, как судьи "украли" у "Днепра" чемпионство.

Полузащитник одесского "Черноморца" и экс-футболист национальной сборной Украины Сергей Кравченко поделился своим мнением о работе футбольных судей в украинском чемпионате.

Кравченко, который играл за "Днепр" с 2010 по 2017 годы, рассказал, что однажды его команде не дали стать чемпионами Украины из-за выстроенной в стране системы судейства. Футболист заявил, что знает "имена и суммы", но не будет их оглашать.

"Мы должны были сделать что-то выдающееся, но нам не дали этого сделать. Мы должны были стать чемпионами. Кто не дал? Наша страна, наш футбол, наше судейство. Все эти подводные течения, мы их прекрасно знаем. Все думают, что мы жаловались на судейство… Нам не нужно было помогать, надо было просто не мешать.

Я помню "убийство" в Одессе, я даже знаю суммы судей из разговоров. Суммы такие, что я бы на месте рефери вряд ли отказался. У нас такая система, что арбитр не может отказаться. Сейчас все в порядке? Не сказал бы", - заявил Кравченко в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

Сергей Кравченко является воспитанником донецкого футбола. Его первым профессиональным клубом был "Шахтер", но за первую команду "горняков" он так и не сыграл.

Известность Кравченко приобрел выступая за "Ворсклу". В полтавском клубе полузащитник играл с 2005 по 2008 год. Затем перешел в "Динамо" Киев.

В конце декабря 2009 года перешел в днепропетровский "Днепр". Период карьеры в "Днепре" является наиболее успешным для Кравченко. В этом клубе он провел 7 лет, сыграв за этот период 151 матч, забив 11 голов и отдав 17 ассистов.

Кравченко является чемпионом Украины и победителем Кубка страны с киевским "Динамо". В составе "Днепра" становился финалистом Лиги Европы в сезоне 2014/15.

Автор: Владимир Медяник