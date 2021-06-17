Президент Украины опубликовал пост в соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Северной Македонией на Евро-2020.

Соответствующий пост появился в Instagram Зеленского.

"Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией. Гордимся нашей сборной. Так держать. С вами поддержка всей Украины", - написал президент.

Напомним, ранее Зеленский также комментировал результат матча между сборными Украины и Нидерландов.

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Украина - Северная Македония: итоги матча

Сборная Украины во 2-м туре Евро-2020 обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Голами у Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Ярмоленко и Яремчук забили во втором туре подряд и вошли в число лучших бомбардиров Евро-2020.

Лучшим игроком матча был признан Ярмоленко.

По итогам двух туров сборная Украины набрала 3 очка и занимает третье место в группе. У Македонии - 0 очков и четвертая позиция.

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Автор: Антон Дударь