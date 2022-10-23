Гол Каземиро на последней минуте игры спас манкунианцев от поражения.

В субботу, 22 октября, состоялся центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась вничью со счетом 1:1.

Несмотря на гостевой статус, футболисты "Манчестер Юнайтед" взяли инициативу в свои руки, в связи с чем проводили опасные атаки на ворота "синих". "Челси" настолько сильно прижался к своим воротам, что первый акцентированный удар в створ случился лишь к концу первой половины встречи, когда Пьер-Эмерик Обамеянг пробил мимо.

Итог встречи мог решить 11-метровый на 87-й минуте встречи, который удачно реализовал хавбек "синих" Жоржиньо, однако опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро смог своим голом вырвать ничью для манкунианцев.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Жоржиньо, 87 пен - Каземиро, 90+4

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 79), Маунт, Обамеянг (Пулишич, 74), Стерлинг (Броя, 79)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 60), Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 80), Каземиро, Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 81), Санчо (Фред, 52), Антони

Предупреждения: Жоржиньо - Антони, Фред, Шоу

Обзор матча:

Отметим, что в матче против "Челси" в заявке "Манчестер Юнайтед" отсутствовал Криштиану Роналду. Португалец был отстранен от работы с первой командой манкунианцев решением главного тренера Эрика тен Хага. Причиной тому стала скандальная выходка Роналду во время поединка против "Тоттенхэма" в минувшем туре.

После этой встречи положения команд в турнирной таблице не изменилось. "Челси" остался на четвертой строчке, набрав 21 очко, а "Манчестер Юнайтед" на пятой, у команды 20 очков.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет против лондонского "Вест Хэма" на своем поле, а "Челси" в гостях померяется силами с "Брайтоном".

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