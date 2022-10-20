В прессе все больше появляется слухов, что португалец хочет покинуть клуб из Манчестера зимой.

Руководство "Манчестер Юнайтед" уберет форварда Криштиану Роналду из состава первой команды после инцидента на матче с "Тоттенхэмом", когда португалец покинул стадион до финального свистка.

Об этом сообщает The Athletic.

"Манчестер Юнайтед" официально заявил, что 37-летний легендарный португалец не будет участвовать в матче АПЛ против "Челси" 22 октября.

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг принял решение отстранить Роналду от тренировок с первой командой. Криштиану отныне будет тренироваться индивидуально или с молодежной командой.

Ранее была версия, что перед тем, как покинуть техническую зону "МЮ" на 90-й минуте встречи Роналду отказался выходить на замену.

Знаменитый в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд дал свою оценку инциденту.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Криштиану Роналду сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол. В прессе все больше появляется слухов, что португалец хочет покинуть клуб из Манчестера зимой.

После 12-ти туров "Манчестер Юнайтед" с 19 очками в активе занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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