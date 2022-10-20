Криштиану Роналду вызвал негодование публики, покинув стадион еще до завершения игры с "Тоттенхэмом".

Легендарный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на скандальный поступок Криштиану Роналду в последнем матче "красных дьяволов" против "Тоттенхэма".

Фердинанд заявил, что не понимает, зачем руководство "МЮ" сохранило в своем составе португальского нападающего.

"Единственным моим мнением может быть то, что Криштиану Роналду приберегли на выходные против "Челси". Это единственный вариант, который логически объясняет его полное отсутствие с "Тоттенхэмом". Конечно, я думаю, что Роналду будет разъяренным. Я не ожидал от него ничего другого.

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Большая проблема Эрика Тэн Хага состоит в том, что подходя к следующему трансферному окну, он должен очень тщательно обдумывать свои действия.

Если он часто не видит Роналду в стартовом составе своей команды, ему придется освободить его от контракта. Он должен отпустить его. Это несправедливо ко всем - к клубу, Роналду, Тен Хагу. Первый вопрос ему после каждой игры: "Почему Роналду не в старте?".

Теперь это будет история для СМИ. "Юнайтед" выиграл со счетом 2:0, а главная история будет о Роналду. Так быть не может. Все сидят и думают, почему "Манчестер Юнайтед" просто не отпустил его летом, если Тен Хаг знал, что Роналду не был в его планах. Это меня сбивает с толку. Если это так, то Роналду надо было отпустить. Это будет мешать Тен Хагу двигаться вперед до тех пор, пока Роналду не уйдет, ведь это кумир и суперзвезда", - приводит слова Рио Фердинанда издание Daily Mail.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 2:0.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг оставил в запасе на этот матч Криштиану Роналду и не выпускал португальца вплоть до завершения игры.

Именитый форвард был раздосадован таким решением тренера и покинул стадион еще до завершения игры с "Тоттенхэмом". Такое поведение Роналду вызвало массу недовольства и споров.

Отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ Криштиану Роналду сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол. В прессе активно распространяются слухи о том, что форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

После 12-ти туров "Манчестер Юнайтед" с 19 очками в активе занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Челси". Игра запланирована на 22 октября.

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