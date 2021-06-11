Надпись будет расположена на внутренней стороне футболки за новым элементом дизайна.

Надпись "Героям слава!", которую УЕФА ранее потребовал убрать с футболок сборной Украины, не будет удалена с формы национальной сборной на Евро-2020, но будет расположена за новым элементом дизайна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, переговоры с УЕФА были очень непростыми, несколько раз стороны "заходили в глухой угол". Однако в итоге удалось достичь "победного компромисса".

На миллионных тиражах уже изготовленной формы останутся надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также изображение карты Украины. Во всем мире экипировку можно будет купить в изначально представленном дизайне.

По словам Павелко, в ходе переговоров "представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года". Но с учетом нового решения от Украины требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись.

Читайте также"Герои не умирают": известный теннисист осудил действия УЕФА касательно формы сборной УкраиныТеперь же утверждено, что на время проведения Евро-2020 на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент - большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине!". А лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ Украины и должен стать "оберегом" для футболистов.

Также Павелко подчеркнул, что в УАФ убедили УЕФА в том, что "Слава Украине!", "Героям слава!" и большой герб сборной Украины - это официальные футбольные символы страны. В УЕФА согласились принять во внимание данное решение Исполкома УАФ и взяли время на дополнительное изучение вопроса уже после Евро-2020.

Также президент УАФ подчеркнул, что во время Евро-2020 делегация сборной будет носить значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Антон Дударь