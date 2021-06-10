УЕФА объяснил свое решение запретить лозунг "Героям слава!" на футболках сборной Украины.
Об этом сообщает Tribuna.com.
УЕФА усмотрел милитаристский и политический мотивы в экипировке "желто-синей" команды.
"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в итоге и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст", - заявили в УЕФА.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций подчеркнули, что слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА. В то же время в УЕФА отметили, что не имеют претензий к другим элементам формы, в частности, контуру карты Украины с оккупированным Россией Крымом.
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма была представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако сперва УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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