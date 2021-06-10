УЕФА нашел "исторический и милитаристский подтекст" в амуниции нашей команды.

УЕФА объяснил свое решение запретить лозунг "Героям слава!" на футболках сборной Украины.

Об этом сообщает Tribuna.com.

УЕФА усмотрел милитаристский и политический мотивы в экипировке "желто-синей" команды.

"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в итоге и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст", - заявили в УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций подчеркнули, что слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА. В то же время в УЕФА отметили, что не имеют претензий к другим элементам формы, в частности, контуру карты Украины с оккупированным Россией Крымом.

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Автор: Артем Будрин