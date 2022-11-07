В воскресенье, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей Лиги Конференций. Своего соперника узнал единственный представитель Украины в этом турнире - "Днепр-1".
Согласно регламенту, на этой стадии сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы, и команды, которые заняли вторые места в группах Лиги конференций.
Перед жеребьевкой команды были разделены на сеяных (представители ЛК) и несеяных (представители ЛЕ).
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые выиграли свои группы ЛК.
Также отметим, что на этой стадии не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.
Согласно результатам жеребьевки, "Днепр-1" сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака.
Стоит отметить, что в этом сезоне "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда команда Кучера уступила киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).
Таким образом, у "Днепра-1" появился шанс взять реванш у АЕКа за вылет из Лиги Европы.
Кроме того, АЕК выступал в одной группе Лиги Европы с киевским "Динамо". Кипрский клуб взял 4 очка в играх с "бело-синими" (1:0, 3:3).
Пары стыковых матчей Лиги конференций
- "Карабах" - "Гент"
- "Трабзонспор" - "Базель"
- "Лацио" - ЧФР Клуж
- "Буде-Глимт" - "Лех"
- "Брага" - "Фиорентина"
- АЕК Ларнака - "Днепр-1"
- "Лудогорец" - "Андерлехт"
- "Шериф" - "Партизан"
Первые стыковые матчи Лиги конференций запланированы на 16 февраля. Ответные игры состоятся 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира запланирована на 24 февраля.
Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома".
Напомним, "Днепр-1" в групповом раунде Лиги конференций выступал в группе Е с нидерландским "АЗ", кипрским клубом "Аполлон" и "Вадуцом" из Лихтейнштейна. Команда Александра Кучера заработал 10 очков за 6 туров и заняла второе место. Выиграл этот квартет нидерландский "АЗ" (15 баллов).