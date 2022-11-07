Команда Александра Кучера снова сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака.

В воскресенье, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей Лиги Конференций. Своего соперника узнал единственный представитель Украины в этом турнире - "Днепр-1".

Согласно регламенту, на этой стадии сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы, и команды, которые заняли вторые места в группах Лиги конференций.

Перед жеребьевкой команды были разделены на сеяных (представители ЛК) и несеяных (представители ЛЕ).

Видео дня

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые выиграли свои группы ЛК.

Также отметим, что на этой стадии не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

Согласно результатам жеребьевки, "Днепр-1" сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака.

Стоит отметить, что в этом сезоне "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда команда Кучера уступила киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).

Таким образом, у "Днепра-1" появился шанс взять реванш у АЕКа за вылет из Лиги Европы.

Кроме того, АЕК выступал в одной группе Лиги Европы с киевским "Динамо". Кипрский клуб взял 4 очка в играх с "бело-синими" (1:0, 3:3).

Пары стыковых матчей Лиги конференций

"Карабах" - "Гент"

"Трабзонспор" - "Базель"

"Лацио" - ЧФР Клуж

"Буде-Глимт" - "Лех"

"Брага" - "Фиорентина"

АЕК Ларнака - "Днепр-1"

"Лудогорец" - "Андерлехт"

"Шериф" - "Партизан"

Первые стыковые матчи Лиги конференций запланированы на 16 февраля. Ответные игры состоятся 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира запланирована на 24 февраля.

Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома".

Напомним, "Днепр-1" в групповом раунде Лиги конференций выступал в группе Е с нидерландским "АЗ", кипрским клубом "Аполлон" и "Вадуцом" из Лихтейнштейна. Команда Александра Кучера заработал 10 очков за 6 туров и заняла второе место. Выиграл этот квартет нидерландский "АЗ" (15 баллов).

Вас также могут заинтересовать новости: