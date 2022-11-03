Нидерландский клуб вырвал победу в игре против "Днепра-1" в концовке встречи.

В четверг, 3 ноября, в заключительном шестом туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" играл против "АЗ Алкмаар". Поединок проходил в Нидерландах на стадионе "АФАС" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Футболистам "АЗ" удалось открыть счет уже в дебюте первого тайма, на 8-й минуте матча голом в ворота "Днепра-1" отличился Йенс Одгор.

За пять минут до конца первой половины встречи усилиями Артема Довбика "Днепру-1" удалось сравнять счет на табло.

Видео дня

Команда Александра Кучера была близка к тому, чтобы взять очко в игре с нидерландцами, но гол Павлидиса на последних минутах помог "АЗ" вырвать победу.

"АЗ" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Одгор, 8, Павлидис, 88 - Довбик, 40

"АЗ": Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацидиакос, Класси, Д. де Вит, Рейндерс, Карлссон, Сугавара, Одгор

Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Павлидис, Коопмейнерс, Бараси, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеэстер, М. де Вит

"Днепр-1": Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Амаш, Пихаленок, Назаренко, Довбик

Запасные: Рыбак, Канарейкин, Юрчук (все трое – вратари), Кононов, Логинов, Когут

Видео голов:

В другом матче этой группы "Аполлон" обыграл на своем поле "Вадуц" со счетом 1:0.

Таким образом, итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: "АЗ Алкмаар" первый с 15 баллами, "Днепр-1" набрал 10 очков и занял второе место, "Аполлон" (7 очков) - третий, "Вадуц" с 2 баллами финишировал последним.

"АЗ" завоевал прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций, а "Днепр-1" сыграет в 1/16 финала турнира.

Добавим, что форвард "Днепра-1" Артем Довбик забил 5 голов на стадии группового этапа Лиги конференций и возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Вас также могут заинтересовать новости: