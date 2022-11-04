В четверг, 3 ноября, были сыграны матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Единственный представитель Украины в этом турнире "Днепр-1" выступал в группе Е с нидерландским "АЗ", кипрским клубом "Аполлон" и "Вадуцом" из Лихтейнштейна.
В 6-м туре группового раунда "Днепр-1" встречался с нидерланским "АЗ" и проиграл со счетом 1:2.
По итогам группового этапа команда Александра Кучера заняла второе место в своей группе, набрав 10 очков. Это позволило им пробиться в 1/16 финала турнира. Первое место в этом квартете занял "АЗ" с 15 баллами, "Аполлон" (7 очков) - третий, "Вадуц" с 2 очками финишировал последним.
Представляем вашему вниманию список потенциальных соперников "Днепра-1" в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.
Потенциальные соперники "Днепра-1" в плей-офф Лиги конференций
- АЕК Ларнака (Кипр)
- "Шериф" (Молдова)
- "Лацио" (Италия)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Турция)
- "Буде/Глимт" (Норвегия)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Брага" (Португалия)
Самыми тяжелыми соперниками для "Днепра-1" на этой стадии могут стать "Лацио" и "Трабзонспор". Также стоит отметить кипрский АЕК Ларнака, которому "Днепр-1" проиграл в этом сезоне в квалификации Лиги Европы.
Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций состоится понедельник, 7 ноября.
Поединки 1/16 финала Лиги конференций запланированы на 16 и 23 февраля.
Ранее УНИАН сообщал, что своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы УЕФА узнал донецкий "Шахтер".