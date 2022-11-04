Самым сложным соперником "Днепра-1" в 1/16 финала может стать итальянский "Лацио".

В четверг, 3 ноября, были сыграны матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Единственный представитель Украины в этом турнире "Днепр-1" выступал в группе Е с нидерландским "АЗ", кипрским клубом "Аполлон" и "Вадуцом" из Лихтейнштейна.

В 6-м туре группового раунда "Днепр-1" встречался с нидерланским "АЗ" и проиграл со счетом 1:2.

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По итогам группового этапа команда Александра Кучера заняла второе место в своей группе, набрав 10 очков. Это позволило им пробиться в 1/16 финала турнира. Первое место в этом квартете занял "АЗ" с 15 баллами, "Аполлон" (7 очков) - третий, "Вадуц" с 2 очками финишировал последним.

Представляем вашему вниманию список потенциальных соперников "Днепра-1" в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.

Потенциальные соперники "Днепра-1" в плей-офф Лиги конференций

АЕК Ларнака (Кипр)

"Шериф" (Молдова)

"Лацио" (Италия)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Турция)

"Буде/Глимт" (Норвегия)

"Лудогорец" (Болгария)

"Брага" (Португалия)

Самыми тяжелыми соперниками для "Днепра-1" на этой стадии могут стать "Лацио" и "Трабзонспор". Также стоит отметить кипрский АЕК Ларнака, которому "Днепр-1" проиграл в этом сезоне в квалификации Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций состоится понедельник, 7 ноября.

Поединки 1/16 финала Лиги конференций запланированы на 16 и 23 февраля.

Ранее УНИАН сообщал, что своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы УЕФА узнал донецкий "Шахтер".

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