Украинский клуб не смог победить АЕК.

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный поединок раунда плей-офф Лиги кинференций между кипрским клубом АЕК Ларнака и "Днепром-1".

Матч проходил в словацком городе Кошице и завершился со счетом 0:0.

Первая игра команд завершилась победой кипрского клуба со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победу одержал АЕК и вышел в следующий раунд Лиги конфернций. "Днепр-1", в свою очередь, завершил свой еврокубковый сезон.

Видео дня

"Днепр-1" - АЕК Ларнака - 0:0

"Днепр-1": Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколиш (Касас, 74), Ойер (Мамас, 83), Фараж (Николич, 84), Лопеш (Энглезу, 90+1)

Предупреждения: Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) – Гарсия (13), Томович (63), Понс (82)

Обзор матча:

Стоит отметить, что кипрский клуб во второй раз в этом сезоне выбивает команду Александра Кучера из еврокубка. Ранее "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда украинский клуб уступил киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является итальянская Рома, которая в финале прошлого сезона победила нидерландский "Фейеноорд".

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