"Днепр-1" попробует отыграться за поражение в первой игре и выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

В четверг, 23 февраля, состоится ответный поединок плей-офф Лиги конференций УЕФА между украинским "Днепром-1" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

Номинально домашний поединок "Днепр-1" проведет в словацком городе Кошице. Главным арбитром встречи назначен Андрис Трейманис из Латвии. Его ассистентами на линиях будут соотечественники Харалдс Гудерманис и Мартиньш Свипстс.

Первый матч АЕКа против "Днепра-1" завершился минимальной победой кипрского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Анхель Гарсия.

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Стоит отметить, что эта победа стала для АЕКа уже третьей в дуэлях с "Днепром-1" в этом сезоне. Ранее "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда команда Кучера уступила киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).

Днепр-1 - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка украинскую команду. Так, на победу "Днепра-1" аналитики дают коэффициент 2,23, ничья оценивается коэффициентом 3,20, а победа кипрского клуба - 3,45.

Согласно прогнозам букмекеров, наиболее вероятными исходами матча считаются: ничья со счетом 1:1 (коэффициент - 6,80) или минимальная победа "Днепра-1" со счетом 1:0 (коэффициент - 7,40).

На гол "Днепра-1" в матче против АЕКа принимаются ставки с коэффициентом - 1,27. Коэффициент на гол киприотов - 1,42.

На проход "Днепра-1" в 1/8 финала Лиги конференций можно поставить с коэффициентом 3,15, а на АЕК - 1,36.

Днепр-1 - АЕК Ларнака: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный поединок плей-офф Лиги конференций между "Днепром-1" и кипрским АЕКом покажет видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является итальянская Рома, которая в финале прошлого сезона победила нидерландский "Фейеноорд".

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