"Днепр-1" в первой игре в рамках плей-офф Лиги конференций уступил АЕКу.

В четверг, 16 февраля, состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

На этой стадии Украину в турнире представляет "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера в плей-офф противостоят кипрскому клубу АЕК. Первая дуэль команд завершилась в пользу киприотов.

Самым результативным матчем игрового дня стала победа "Фиорентины" над "Брагой". Итальянский клуб в выездном матче нанес сокрушительное поражение португальцам, отправив в их ворота четыре безответных гола. В этой паре, похоже, все уже решено.

Видео дня

Помимо игры АЕК - "Днепр-1", еще пять матчей завершились с одинаковым счетом 1:0: "Карабах" победил "Гент", "Трабзонспор" выиграл у "Базеля", "Лацио" взял верх в дуэли с румынским "Клужем", "Лудогорец" обыграл "Андерлехт", а "Партизан" оказался сильнее "Шерифа".

Лига конференций: результаты матчей раунда плей-офф

"Брага" - "Фиорентина" - 0:4

Голы: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90

Обзор матча:

"Буде/Глимт" - "Лех" - 0:0

Обзор матча:

"Карабах" - "Гент" - 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

Обзор матча:

"Трабзонспор" - "Базель" - 1:0

Гол: Стрюгер Ларсен, 65

Обзор матча:

АЕК Ларнака - "Днепр-1" - 1:0

Гол: Гарсия, 84

Обзор матча:

"Лацио" - "Клуж" - 1:0

Гол: Иммобиле, 45+4

Обзор матча:

"Лудогорец" - "Андерлехт" - 1:0

Гол: Игор Тиаго, 9

Обзор матча:

"Шериф" - "Партизан" - 0:1

Гол: Гомес, 45

Обзор матча:

Напомним, ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА запланированы на четверг, 23 февраля. Пары 1/8 финала ЛК будут определены 24 февраля.

Действующим победителем турнира является римская Рома, которая в финале прошлого сезона победила нидерландский "Фейеноорд".

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