Кипрский клуб в третий раз в этом сезоне побеждает "Днепр-1".

В четверг, 16 февраля, состоялся поединок раунда плей-офф Лиги конференций, в котором "Днепр-1" противостоял кипрскому клубу АЕК Ларнака.

Встреча проходила на стадионе "АЕК Арена" в городе Ларнака и завершилась победой хозяев поля.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Команды создали несколько голевых моментов у ворот друг друга, однако забить ни одному из коллективов не удалось.

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Во втором тайме "Днепр-1" был ближе к победе. Форвард днепрян Артем Довбык имел два хороших момента, однако реализация подвела нападающего сборной Украины.

В итоге, АЕК реализовали один свой шанс под занавес встречи, тем самым добыв минимальную победу в непростом матче.

АЕК Ларнака - "Днепр-1" - 1:0

Гол: Гарсия, 85

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву (Гонсалес, 92), Понс, Яколиш, Тричковски (Николич, 65), Фараж (Энглезу, 92), Лопеш (Ойер, 88)

"Днепр-1": Валеф, Амаш (Горбунов, 46), Сарапий, Сваток, Хайнер, Рубчинский (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Пихаленок (Назаренко, 89), Гуцуляк, Довбик (Когут, 89)

Предупреждение: Гарсия – Амаш, Танчик, Кучер (тренер)

Обзор матча:

Добавим, что в нынешнем сезоне "Днепр-1" уже в третий раз проиграл кипрскому клубу АЕК. Ранее "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда команда Александра Кучера уступила киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).

Напомним, ответный матч "Днепра-1" и АЕКа состоится в четверг, 23 февраля.

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