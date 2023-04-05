Александар Митрович сможет вернуться на поле не раньше 13 мая.

Сербский форвард "Фулхэма" Александар Митрович дисквалифицирован на 8 матчей.

Такое решение было принято по итогам заседания Контрольно-дисциплинарной комиссии Футбольной ассоциации Англии, сообщает Sky Sports.

Столь строгое наказание серб получил за нападение на арбитра во время поединка 1/4 финала Кубка Англии по футболу против "Манчестер Юнайтед".

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На 70-й минуте игры вингер "МЮ" Джейдон Санчо нанес удар, а полузащитник "Фулхэма" Виллиан отбил его, находясь на линии ворот. Главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра повтора данного эпизода показал бразильскому футболисту лондонцев красную карточку за игру рукой.

После этого Митрович начал в агрессивной форме выражать недовольство и толкнул арбитра, за что тоже получил красную карточку.

В итоге, независимая комиссия приняла решение, что серб должен быть дисквалифицирован на 8 игр во всех внутренних турнирах. Кроме того, на Митровича был наложен штраф в размере 86 тысяч евро.

Сообщается, что "Фулхэм" намерен обжаловать решение Контрольно-дисциплинарной комиссии.

Добавим, что Александар Митрович один из матчей дисквалификации уже пропустил, он не играл в поединке 29-го тура АПЛ против "Борнмута".

Вернуться на поле сербский форвард сможет 13 мая, когда "Фулхэм" будет встречаться с "Саутгемптоном" в рамках 36-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне Митрович сыграл за "Фулхэм" 25 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

"Фулхэм" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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