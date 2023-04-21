"Динамо" попытается взять реванш у "Шахтера" за поражение в первом круге.

В субботу, 22 апреля, состоится центральный поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Романов из Днепра. Помогать ему будут Владимир Володин и Александр Корнийко.

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Поединок грандов украинского футбола в первом круге УПЛ завершился победой "горняков" со счетом 3:1. Голами в составе "Шахтера" отличись Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. За "Динамо" забил Владислав Ванат.

В прошлом туре УПЛ "Шахтер" играл против главного аутсайдера чемпионата - ПФК "Львов". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков".

"Динамо" в рамках 21-го тура сенсационно потеряло очки в игре против львовского "Руха". Команды сыграли вничью - 1:1.

Динамо - Шахтер: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом предстоящего матча является донецкий "Шахтер". Так, на победу "горняков" ставку можно сделать с коэффициентом 1,95. Триумф киевского "Динамо" - 4,00. Ничья - 3,40.

На гол "Шахтера" в поединке с "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,21. Гол подопечных Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1,47. Поставить на "обе забьют" можно за 1,79.

Наиболее вероятным исходом матча "Динамо" - "Шахтер" аналитики считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,20.

Динамо - Шахтер: трансляция

В прямом эфире дуэль грандов украинского футбола можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и Youtube-канале "Football Hub".

Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, после 21-го тура донецкий "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ с 52 очками в активе. Киевское "Динамо" набрало 40 баллов и идет на четвертой позиции.

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