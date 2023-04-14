"Бело-синие" снова потеряли очки в чемпионате.

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" в гостях сыграло вничью против "Руха". Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал эту встречу с акцентом на решение арбитров.

"Сегодня была очень хорошая игра между двумя командами, "Рух" был очень сконцентрирован, хорошо подготовились к нам, играли агрессивно. Проблема в том, что рефери позволяли играть сопернику очень агрессивно, было много желтых карточек, которые непонятно за что давались, и не давал тогда, когда это было надо.

Та же проблема была у нас в матче с "Ингульцем", но, прежде всего, хотелось бы сказать, что "Рух" действительно очень хорошо подготовился к этому матчу", - отметил румынский специалист на пресс-конференции.

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Луческу рассказал еще об общим состоянием "Динамо". Тренер напомнил, что он потерял большую когорту игроков и пока еще не нашел им замену.

"Сейчас "Динамо" находится в тяжелой ситуации, в тяжелом периоде перестройки, чтобы мы могли понимать, кто из футболистов уровня "Динамо", а кто нет, с кем мы будем работать в следующем сезоне. Все это очень важно, сейчас у нас время перестройки.

Очень плохо, что мы потеряли 11 игроков. Сейчас пришло время тех, кто тогда был нашим резервом, мы просим им помочь нам, но на данный момент не все могут быть полезными для "Динамо", - сказал Луческу.

После этой ничьи "Динамо" продолжает быть на четвертом месте. От первого "Шахтера" у киевлян отрыв девять очков, а от второго "Днепра-1" пять баллов. "Бело-синие" также имеют одинаковое количество зачетных пунктов с "Зарей", однако у всех соперников есть минимум одна игра в запасе (у днепрян их две).

Следующий матч "Динамо" проведет против "Шахтера". Встреча запланирована на 22 апреля в Киеве.

Отметим, что Мирча Луческу тренирует "Динамо" с лета 2020-го года. Его текущий контракт действителен до июня 2024-го года.

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