Киевляне не смогли удержать победный результат.

В рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги львовский "Рух "принимал киевское "Динамо". Матч состоялся на стадионе "Арена-Львов".

Счет был открыт на 16-й минуте. Владислав Ванат в касание замкнул прострел легионера Бенито. Восьмой гол для нападающего в этом сезоне, однако первая результативная передача нигерийца в составе "Динамо" вообще.

Еще до конца первого тайма "Рух" сумел отыграться благодаря Алексею Довгому. Для полузащитника этот гол стал пятым в сезоне.

Во втором тайме команды голов не забивали. Матч завершился со счетом 1:1.

Рух - Динамо 1:1

Голы: Довгий 41 - Ванат 16

Рух: Панькив, Довгий (Притула 69), Климчук, Соломон-Отабор, Подгурский, Мысик (Альваренга 69), Дидык (Холод 11), Бренер (Карабин 88), Лях, Роман, Слесарь

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Гармаш 46), Ванат (Рамирес 64), Лонвейк (Андриевский 64), Тымчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито (Царенко 46)

Предупреждения: Притула 82 - Попов 13, Дячук 20, Андриевский 65

Голы матча:

0:1, Ванат

1:1, Довгий

После этого поединка киевляне продолжают находиться на четвертом месте в УПЛ. В активе "Динамо" 40 очков – так же количество и у третьей "Зари". Однако у луганчан есть еще два матча в запасе. Разрыв между первым "Шахтером" и "бело-синими" теперь составляет девять зачетных пунктов.

"Рух" благодаря набранному балу сравнялся по очкам с "Вересом". Однако львовяне продолжают находиться на 14-м месте УПЛ из 16-ти.

Следующий матч "Динамо" проведет против "Шахтера". Встреча запланирована на 22 апреля в Киеве. "Рух" тоже сыграет с конкурентом - "Ингульцем" 19 апреля. Это будет перенесенный матч 10 тура.

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