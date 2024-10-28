С Шапаренко "Динамо" было бы креативнее в середине поля, полагает президент клуба.

"Классико" между клубами "Динамо" - "Шахтер" по необычной причине пропустил 26-летний полузащитник столичного клуба Николай Шапаренко.

Весь мачт хавбек просидел на скамье запасных, поскольку за несколько часов до противостояния на него упало стекло и порезало плечо, рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис "Профутбол Digital".

По его словам, киевский клуб был бы креативнее в середине поля, если бы Шапаренко не пропустил игру.

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В то же время Суркис добавил, что ему понравились те парни, которые вышли на игру:

"У нас произошла трагедия с Шапаренко. За 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому он... не играл".

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27 октября прошел матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Игра завершилось со счетом 1:1. После противостояния "Динамо" остается на первом месте в турнирной таблице, а "Шахтер" находится на четвертом.

По словам наставник киевского клуба Александра Шовковского, для победы над "горняками" игрокам "Динамо" не хватило эмоций и свежести. Он отметил, что у "Шахтера" были для подготовки два дополнительных дня.

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