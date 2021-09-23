Киевский клуб заплатит штраф из-за неадекватного поведения ультрас.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал "Динамо" за драку, которую фанаты устроили на матче УПЛ с "Александрией".

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

За "ненадлежащее поведение болельщиков" "Динамо" обязали провести два следующих матча чемпионата Украины с частично закрытыми секторами (41 и 43), а также оштрафовали на 500 тысяч гривен.

Кроме того, "Динамо" получило условное наказание в виде одного домашнего матча без зрителей с испытательным сроком до конца сезона 2021-2022.

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Напомним, ультрас "Динамо" на матче избили мирных болельщиков из других секторов.

После игры главный тренер киевлян Мирча Луческу запретил игрокам "Динамо" подходить к трибунам с ультрас и благодарить их за поддержку.

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Автор: Антон Дударь