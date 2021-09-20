Румынский специалист осудил действия хулиганов.

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу запретил своим подопечным подходить к сектору ультрас и выражать аплодисментами благодарность за поддержку.

Такое решение 76-летний тренер принял после поединка 8-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" победили "Александрию". Дело в том, что ультрас избили мирных болельщиков после того, как им сделали замечание с просьбой не жечь пиротехнику. Луческу осудил такие хулиганские поступки и запретил своим подопечным хлопать ультрасам.

"Они - не болельщики", - отметил опытный тренер.

Такой информацией поделился авторитетный журналист Игорь Цыганык в программе FootballHub.

Отметим, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Автор: Артем Будрин