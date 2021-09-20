Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу запретил своим подопечным подходить к сектору ультрас и выражать аплодисментами благодарность за поддержку.
Такое решение 76-летний тренер принял после поединка 8-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" победили "Александрию". Дело в том, что ультрас избили мирных болельщиков после того, как им сделали замечание с просьбой не жечь пиротехнику. Луческу осудил такие хулиганские поступки и запретил своим подопечным хлопать ультрасам.
"Они - не болельщики", - отметил опытный тренер.
Такой информацией поделился авторитетный журналист Игорь Цыганык в программе FootballHub.
Отметим, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье хулиганство.
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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Мирча уже вступал в бурную словесную перепалку с ультрасами.
- Также Луческу находчиво реагировал на провокации со стороны ультрас.
- Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.