Ультрас киевского клуба злоупотребляли пиротехникой.

На трибунах НСК "Олимпийский" во время поединка 8-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Александрией" произошла драка между фанатами.

Обычные зрители сделали замечание ультрасам, чтобы те не жгли пиротехнику, ведь от дыма сложно дышать детям. Ультрас после замечаний перелезли забор и устроили драку: одному мужчине даже разбили нос.

Впрочем, вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов. Они "потушили" конфликт, параллельно препятствуя группам людей, которые пытались перелезть через забор с других секторов для участия в драке.

"WBC Ультрас Динамо" - это Ваша беда, ФК "Динамо" Киев - шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное почему??? Из-за замечания: чтобы не жгли файеры, через которые детям нечем дышать.... В итоге: избитые родители и испуганные дети, которые больше на матче любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас. Спасибо НСК "Олимпийский" за нашу "безопасность", - написала в Фейсбук после матча одна из болельщиц.

Отметим, что из сектора ультрас "Динамо" были слышны возгласы и брань: "А нам все по х*ю, мы еб***тые"!.

Также один из мирных болельщиков дал для Tribuna комментарий:

"Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением и перелом носа у другого, у остальных - синяки на корпусе и ногах. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать. Также толкали женщин. Дети целые, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и наверх одна из мам, которая присутствовала вчера. Относительно безопасности на стадионе, все очень досадно - стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут".

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Автор: Артем Будрин