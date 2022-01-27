"Динамо" завершило сбор в Испании ничьей.

В четверг, 27 января, киевское "Динамо" сыграло свой четвертый поединок в нынешнем году.

Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.

Последним соперником столичного клуба в Испании стал норвежский "Буде-Глимт".

Счет в игре открыли киевляне. На 20-й минуте встречи отличился бразильский полузащитник Витиньо. В концовке первой половины поединка норвежский коллектив усилиями Бонифаце сравнял счет в матче.

"Динамо" Киев - "Буде-Глимт" - 1:1

Голы: Витиньо (20) – Бонифаце (38)

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Кендзера, Тымчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш

"Буде-Глимт": Смитс, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Бонифаце, Пеллегрино

Видео гола Витиньо:

Полный матч:

Напомним, "Буде-Глимт" был соперником луганской "Зари" в групповом раунде Лиги конференций УЕФА. Луганчане не смогли обыграть норвежцев ни разу, сыграв вничью на своем поле со счетом 1:1 и проиграв на выезде 1:3. В итоге "Буде-Глимт" занял второе место в группе и вышел в плей-офф турнира, а "Заря" заняла третье место и прекратила свои выступления на международной арене.

Ранее в рамках испанского сбора подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0).

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