В четверг, 27 января, киевское "Динамо" сыграло свой четвертый поединок в нынешнем году.
Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Последним соперником столичного клуба в Испании стал норвежский "Буде-Глимт".
Счет в игре открыли киевляне. На 20-й минуте встречи отличился бразильский полузащитник Витиньо. В концовке первой половины поединка норвежский коллектив усилиями Бонифаце сравнял счет в матче.
"Динамо" Киев - "Буде-Глимт" - 1:1
Голы: Витиньо (20) – Бонифаце (38)
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо
"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Кендзера, Тымчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш
"Буде-Глимт": Смитс, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Бонифаце, Пеллегрино
Видео гола Витиньо:
Полный матч:
Напомним, "Буде-Глимт" был соперником луганской "Зари" в групповом раунде Лиги конференций УЕФА. Луганчане не смогли обыграть норвежцев ни разу, сыграв вничью на своем поле со счетом 1:1 и проиграв на выезде 1:3. В итоге "Буде-Глимт" занял второе место в группе и вышел в плей-офф турнира, а "Заря" заняла третье место и прекратила свои выступления на международной арене.
Ранее в рамках испанского сбора подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0).
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- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.