ЦСКА хочет за своего лидера более пяти миллионов евро.

Киевское "Динамо" планирует потратить вырученные деньги за продажу Виталия Миколенко в "Эвертон" на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание topsport.bg, действующий чемпион Украины следит за 24-летним нападающим софийского ЦСКА и национальной сборной Эквадора Хорди Кайседо.

Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в 5,5 миллионов евро, что станет рекордным исходящим трансфером в истории ЦСКА.

Читайте такжеУкраинский футболист подписал контракт с топ-клубом ХорватииКонтракт Кайседо действует до лета 2025 года, а потому в клубе нацелены извлечь из ухода эквадорца максимальную выгоду.

Отмечается, что кроме "Динамо" интерес к Кайседо проявляет также турецкий "Газиантеп".

Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале минувшего года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.

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