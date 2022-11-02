"Динамо" в предыдущих пяти матчах Лиги Европы не смогло одержать ни одной победы.

В четверг, 3 ноября, в заключительном шестом туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" примет "Фенербахче".

Поединок против турецкого гранда будет лишь номинально домашним для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Встреча украинского и турецкого коллективов пройдет в Кракове на стадионе МКС Краковия.

УЕФА назначил на матч "Динамо" - "Фенербахче" хорватскую бригаду судей во главе с 38-летним Дуйе Струканом. Помогать ему будут Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый арбитр - Иван Бебек. Арбитр VAR - итальянец Лука Пайретто.

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Динамо - Фенербахче: трансляция

В прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Динамо" и "Фенербахче" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Динамо - Фенербахче: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка турецкий коллектив. На победу "Динамо" аналитики дают коэффициент 3,95, ничья оценивается коэффициентом 3,85, а победа "Фенербахче" - 1,90.

По мнению аналитиков, встреча "Динамо" и "Фенербахче", вероятнее всего, завершится вничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,40. А вот коэффициент на минимальную победу "Динамо" (1:0 или 2:1) - 12,50.

Гол "Динамо" в матче против "Фенербахче" оценивается коэффициентом - 1,42. При этом коэффициент на гол гостей - 1,18.

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"Бело-синие" проиграли против "Фенербахче" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы (1:2). Затем было сенсационное поражение от кипрского клуба АЕК Ларнака во втором туре (0:1) и два поражения от "Ренна" (1:2, 0:1).

После поражений от "Ренна" команда Луческу потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы, но все еще сохраняла шанс выйти в плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно было в пятом туре обыграть АЕК Ларнака, однако сделать этого не удалось.

"Динамо" забило три гола в ворота АЕКа, но этого хватило лишь чтобы спастись от очередного поражения (3:3). Таким образом, уже после пятого тура Лиги Европы для "бело-синих" еврокубковый сезон был закончен.

Матч против "Фенербахче" уже не имеет никого турнирного значения, однако выиграть его крайне важно, чтобы набрать очки для Украины в Таблицу коэффициентов УЕФА.

В свою очередь, турецкому клубу важно победить "Динамо", чтобы занять первое место в турнирной таблице группы В. Перед заключительным туром у "Фенербахче" и "Ренна" - по 11 набранных очков.

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