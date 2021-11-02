Динамо - Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Луческу и Бархуан определились с составами на матч.

Во вторник, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны". Матч пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона. Главные тренеры команд определились со страртовыми составами на предстоящий поединок. "Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Циганков, Гармаш "Барселона": Тер Штеген, Серхио, Депай, Ансу Фати, Ленгле, Альба, де Йонг, Менгеса, Эрик Гарсия, Нико, Гави Поединок "Динамо" - "Барселона" начнется в 22:00 по киевскому времени. "Динамо" - "Барселона": перед матчем В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0). В третьем туре киевляне минимально проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" (0:1).

"Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).

Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу в выездном матче против "Мариуполя" (3:2).

"Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" не смогла справиться с "Алавесом". После 12-ти туров "блаугранас" занимают всего лишь 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Судить матч "Динамо" - "Барселона" будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Автор: Владимир Медяник

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