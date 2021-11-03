Луческу уверен, что "Динамо" заслуживало большего в матче с "Барселоной".

Во вторник, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" противостояло "Барселоне". Игра проходила на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась победой "блаугранас" (1:0).

Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу подвел итоги поединка. Румынский специалист рассказал, какой урок "бело-синие" вынесли для себя из этого поражения.

"Урок заключается в том, что можно играть с любым соперником, с соперником уровня "Барселоны", если имеешь уверенность в себе и выполняешь требования главного тренера. Тогда можно добиться большего.

Какая разница в техническом исполнении – как забил Фати. А какие моменты были у нас, но мы никак не могли подстроиться под мяч или пробить по воротам. В этом и есть разница", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Читайте также"Это не конец света": вратарь Динамо - о домашнем поражении от БарселоныНаставник киевлян также отметил, что в матче с "Динамо" каталонская "Барселона" показала свою лучшую игру в этом сезоне, тем не менее его подопечные заслуживали на ничью.

"В общем, считаю, мы сыграли хороший матч против хорошего соперника. При этом заслуживали большего. "Барселона", скорее всего, сыграла свой лучший матч в Лиге чемпионов за последнее время. У них была сложная ситуация в плане того, что если бы они проиграли этот матч, то дальше не могли бы пройти. Это был последний шанс для них. По большому счету, игра должна была закончиться ничьей. Удача была на стороне "Барселоны", - добавил тренер "Динамо".

Напомним, в среду, 3 ноября, свой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет донецкий "Шахтер". "Горнякам" в Мадриде предстоит дуэль с "Реалом".

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

Матч "Динамо" - "Барселона" завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил Ансу Фати.

"Динамо" не смогло забить во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в девятый раз проиграло "Барселоне" в 12 матчах друг против друга при трех победах.

В пятом туре ЛЧ "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".

Автор: Владимир Медяник