Киевляне остаются на последнем месте в своей группе.

Киевское "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов принимало "Барселону". Команда Мирчи Луческу, как и две недели назад, проиграла со счетом 0:1.

В первом тайме "Динамо", действуя на контратаках, имело несколько хороших моментов, чтобы открыть счет. Все они в середине тайма были у Николая Шапаренко. Сперва он не сумел как следует пробить по воротам из центра штрафной, а уже через минуту Марк-Андре тер Штеген среагировал на теперь уже более удачный удар полузащитника. На 28-й минуте Шапаренко вновь оказался на острие атаки, но не попал в створ.

У "Барселоны" лучший шанс был в дебюте игры, но удар Мемфиса Депая с близкого расстояния был заблокирован. Также в одном из эпизодов мяч попал в штангу ворот "Динамо" после удара Клемана Лангле, но он бил из офсайда.

После перерыва команды обменялись моментами Лангле и Александра Караваева, которому немного не хватило точности, чтобы попасть в "девятку". На 64-й минуте в ворота "Динамо" сперва был назначен пенальти, но арбитр Овидиу Хацеган, посмотрев видеоповтор, отменил свое решение - выяснилось, что Ансу Фати сам ударил себя по ноге.

Но на 70-й минуте Фати все же добился своего - после прострела справа нападающий ударом из центра штрафной вколотил мяч в ворота.

У "Динамо" был хороший момент, чтобы отыграться на 82-й минуте, но тер Штеген справился с ударом Виктора Цыганкова, а добивание от Беньямина Вербича получилось неудачным. В итоге спастись киевлянам уже не удалось.

"Динамо" - "Барселона" - 0:1

Гол: Фати, 70

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Гармаш (Витиньо, 71)

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Менгеса, Ленгле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, де Йонг, Бускетс, Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87)

Предупреждения: Гармаш, Буяльский - Гарсия, де Йонг

Видео гола

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо" не смогло забить во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в девятый раз проиграло "Барселоне" в 12 матчах друг против друга при трех победах.

В пятом туре ЛЧ "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".

Автор: Антон Дударь