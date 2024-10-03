Сейчас мавзолей еще находится на стадии строительства.

Останки всемирно известного футболиста Диего Марадоны перезахоронят в новом месте, такое решение принял аргентинский суд. Известно, что легенду футбола похоронили на частном кладбище после его смерти в ноябре 2020 года, пишет Sky News.

Однако дети Марадоны в прошлом году сообщили, что планируют перенести останки звезды в общественный мавзолей, чтобы фанаты могли лично отдать ему дань уважения.

Известно, что легенда футбола похоронен на кладбище Jardin de Bella Vista, которое расположено около в 50 километрах к северо-западу от Буэнос-Айреса (столица Аргентины).

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Родные звезды планируют, что его тело будет перенесено в новый мавзолей "Мемориал М10", который находится в престижном районе Буэнос-Айреса Пуэрто-Мадеро. Сейчас это место еще строят.

"Мы всегда знали, что его место среди людей, но мы также понимали, что все гарантии безопасности являются приоритетом. Мы хотим, чтобы те, кто его любит, могли прийти и показать ему свою любовь, оставить ему ромашки", - сказала дочь покойного футболиста Далма Марадона.

Диего Марадона - что известно

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года. Аргентинский футболист является одним из самых известных и лучших игроков в истории футбола. После завершения карьеры был тренером, функционером и телекомментатором.

В 1986 году он помог своей стране выиграть чемпионат мира и привел команду "Наполи" к титулу чемпиона Италии в 1987 году. Всего футболист провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Марадона умер 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности. Восемь человек, среди которых врачи и медсестры, должны предстать перед судом из-за своей вероятной ответственности за смерть легенды футбола.

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Как писал УНИАН, украинский футболист Артем Довбик может стать одним из величайших форвардов в истории "Ромы". Издание La Gazzetta dello Sport отметило, что у Довбика есть все, чтобы затмить Лукаку, который перешел в "Наполи".

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