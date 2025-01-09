Дешам отметил, что никогда не хочется прекращать, когда все идет хорошо, но, по его мнению, надо уметь сказать "стоп".

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам объявил, что уйдет с должности после Чемпионата мира 2026 года.

"Это будет 2026 год. Я здесь с 2012 года, и планирую быть здесь до 2026 года, до следующего Чемпионата мира. После него все закончится, потому что в какой-то момент надо остановиться. В моей голове это очень ясно. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год - очень хороший момент для расставания", - прокомментировал специалист.

Дешам отметил, что никогда не хочется прекращать, когда все идет хорошо, но, по его мнению, надо уметь сказать "стоп". "Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов. Самое важное то, что сборная Франции остается на вершине, где она была много лет", - объяснил свое решение Дешам.

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Дешам во французской сборной

Под руководством Дидье Дешама французская сборная сыграла 165 матчей, из которых 106 - победила, в 28 играх потерпела поражение и 31 раз сыграла в ничью.

С Дешамом французы победили на Чемпионате мира в 2018 году и Лиге наций 2020/21.

В конце прошлого года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2024 года. Был определен лучший тренер национальной сборной. Так, им стал Луис де ла Фуэнте, который помог Испании выиграть Евро-2024. А Дидье Дешам занял третью позицию в рейтинге.

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