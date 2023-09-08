Сборная Франции выиграла пять из пяти матчей в рамках квалификации Евро-2024.

В четверг, 7 сентября, состоялся поединок пятого тура квалификации Евро-2024, в котором сборная Франции противостояла национальной команде Ирландии.

Игра прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Сборная Франции первый гол забила на 19-й минуте - Орельен Тчуамени получил пас от Килиана Мбаппе и мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в нижний угол ворот.

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На 48-й минуте форвард Маркус Тюрам забил второй мяч французской команды, установив финальный счет на табло.

Франция - Ирландия - 2:0

Голы: Тчуамени, 19, Тюрам, 48

Франция: Меньян, Кунде (Павар, 90), Упамекано, Л. Эрнандес (Салиба, 73), Т. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле (Коман, 73), Гризманн (Камавинга, 90), Мбаппе, Жиру (Тюрам, 26)

Ирландия: Базуну, Коллинз, Иган, Стивенс (Макклин, 46), Даффи, Моламби (О'Ши, 68), Каллен, Браун, Найт, Ида (Кин, 68 (Коннолли, 78)), Огбене (Эбоселе, 84)

Предупреждения: Т. Эрнандес, Гризманн - Каллен

Обзор матча:

После пяти сыгранных туров в группе B квалификации Евро-2024 лидирует сборная Франции. В активе подопечных Дидье Дешама 15 набранных очков. Ирландия с тремя баллами идет на четвертом месте.

Следующий тур отбора на ЧЕ-2024 по футболу сборная Франции пропускает. Национальная команда Ирландии в рамках шестого тура сыграет против сборной Нидерландов.

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