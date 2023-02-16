Победу "горожанам" принесли голы Де Брюйне, Грилиша и Холанда.

В среду, 15 февраля, состоялся перенесенный поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" встречался с "Манчестер Сити".

Поединок проходил на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершился уверенной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:1.

В первом тайме обе команды забили по одному голу. На 24-й минуте счет открыл бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. На 42-й минуте нападающий "канониров" Букайо Сака реализовал пенальти, сравняв счет в матче.

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На 72-й минуте встречи полузащитник "горожан" Джек Грилиш второй раз в матче вывел свою команду вперед. На 82-й минуте нападающий "Сити" Эрлинг Холанд с передачи Де Брюйне забил третий мяч своей команды в матче, установив окончательный счет на табло.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Джака (Виейра, 83), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Родри, Силва, Марез (Аканджи, 61), Де Брюйне (Филлипс, 87), Гюндоган, Грилиш (Фоден, 77), Холанд

Предупреждения: Томиясу, Нкетиа - Уокер, Эдерсон, Грилиш

Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко провел на поле всю игру. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,4 балла.

Стоит отметить, что "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" в 11-м матче чемпионата Англии подряд. "Канониры" не могут победить "горожан" в английском чемпионате с 2015 года.

Победа над "Арсеналом" позволила "Манчестер Сити" выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команд по 51 набранному баллу, но у "горожан" лучшая разница забитых и пропущенных голов. У лондонцев есть один матч в запасе.

Добавим, что "Арсенал" лидировал в турнирной таблице АПЛ 177 дней, однако из-за серии неудач "канониры" растеряли свое преимущество.

Лондонский клуб не может выиграть в АПЛ в трех играх подряд, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

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