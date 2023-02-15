"Арсенал" попробует взять реванш у "Ман Сити" за недавнее поражение в Кубке Англии.

В среду, 15 февраля, состоится перенесенный поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся главные претенденты на чемпионский титул - "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главным арбитром встречи будет Энтони Тейлор.

"Арсенал" демонстрирует не лучшую игру в последних матчах. Из последних пяти игр "канониры" выиграли только дважды, один раз сыграли вничью и два раза потерпели фиаско.

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Примечательно, что "Арсенал" не может выиграть уже три матча кряду. Неудачная серия "канониров" началась с поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии (0:1). Затем было сенсационное фиаско в игре с "Эвертоном" (0:1) и ничья с "Брентфордом" (1:1).

Стоит отметить, что "Арсенал" впервые в сезоне потерял очки в двух подряд матчах Премьер-лиги.

У "Манчестер Сити", в свою очередь, дела идут куда лучше. В последних пяти играх "горожане" лишь раз проиграли (против "Тоттенхэма" (0:1)) и одержали четыре победы.

Неудачная серия "Арсенала" позволила "Ман Сити" сократить отставание от "канониров" в турнирной таблице.

Победа в игре против "Арсенала" позволит подопечным Пепа Гвардиолы выйти на первое место в чемпионате. Да, у лондонцев будет еще игра в запасе, но инициатива может перейти к "горожанам". Это то, чего наименьше хочет допустить команда Артеты.

Арсенал - Манчестер Сити: прогноз

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение "Манчестер Сити". Поставить на победу "горожан" в можно с коэффициентом 2,41, а шансы "Арсенала" оцениваются аналитиками в 3,10. Коэффициент на ничью - 3,35.

По мнению букмекеров, противосояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" не будет слишком результативным: на тотал меньше 2,5 мяча можно поставить за 1,88, а на тотал больше 2,5 мяча - за 1,99. На гол "Арсенала" можно сделать ставку с коэффициентом 1,37, а гол "Манчестер Сити" оценивается в 1,28. Поставить на "обе забьют" можно в букмекерских конторах за 1,75.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,70.

Арсенал - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию топ-матча АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Сити" можно будет посмотреть 15 февраля на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. Он пришел в лондонский клуб из "Манчестер Сити" прошлым летом.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 18 матчей за "Арсенал" во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.

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