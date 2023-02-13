Победу команде Пепа Гвардиолы принесли голы Родри, Гюндогана и Мареза.

В воскресенье, 12 февраля, состоялся поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась уверенной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:1.

Уже на 4-й минуте встречи счет в матче открыл испанский полузащитник "горожан" Родри. На 39-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество "Манчестер Сити", забив после передачи Эрлинга Холанда. В концовке первого тайма Рияд Марез реализовал пенальти, сделав счет 3:0.

"Астон Вилла" ответила голом форварда Олли Уоткинса на 61-й минуте.

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" - 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39 Марез, 45

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш (Аканджи 46), Ляпорт, Родри, Гюндоган, Марез (Аке 85), де Брюйне, Силва, Грилиш (Фоден 69), Холанд (Альварес 46)

"Астон Вилла": Мартинес, Янг (Коутиньо 76), Чамберс, Конса, Динь (Морено 61), Буэндиа (Макгинн 61), Дуглас Луиз, Камара, Рэмзи (Кэш 76), Уоткинс, Бэйли (Дуран 61)

Предупреждения: Диаш 41 - Динь 37, Конса 63

Обзор матча:

Добавим, что этот матч стал 250-м для Пепа Гвардиолы на посту главного тренера "Манчестер Сити". В частности, за этот промежуток времени испанский специалист во главе "горожан" одержал 184 победы.

Таким образом, 52-летний тренер побил рекорд наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа по этому показателю - у немецкого тренера 160 побед за первые 250 матчей в рамках АПЛ.

В топ-5 лучших по этому показателю вошли Жозе Моуриньо (158 побед), Арсен Венгер (146) и Рафаэль Бенитес (138).

После 22 матчей "Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 48 очков. "Астон Вилла" находится на 11-й строчке, заработав 28 баллов. Лидирует в турнирной таблице английского первенства "Арсенал", в активе которого 51 балл.

На следующей неделе, а именно в среду, 15 февраля, "Манчестер Сити" и "Арсенал" сыграют между собой.

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